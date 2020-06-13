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В данном разделе сайта вы найдете поющие чаши со скидками и другие товары, участвующие в акциях и скидках.

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Наши покупатели спрашивают нас: “Почему на поющие чаши у вас такие большие скидки? Почему тибетские гонги у вас продаются с такой скидкой? Этот товар поврежден или с дефектом?”

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Отвечаем: нет. Акционные товары нашего магазина имеют такое же хорошее качество, как и все остальные товары по обычным ценам. Почему тогда мы понижаем на них цену?



Это происходит тогда, когда наши мастерские нам сообщают, что новый заказ чаш или тибетских гонгов уже подготовлен, или до его готовности осталось совсем недолго. Тогда инструменты из последних партий, которые мы заказывали у наших мастеров, подготавливающих для нас новый заказ, мы предоставляем вам возможность купить по заниженным ценам.

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(!) Все инструменты, представленные в этом разделе, являются эталонами качества и соответствуют заявленным характеристикам. В описании продукции вы сможете найти полноценные видеообзоры и дополнительно ознакомиться с внешним видом и звуковыми характеристиками инструментов.

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(!) Если у какой-либо поющей чаши есть небольшой дефект (это может быть небольшое искажение в звуковой волне либо некачественная ковка или внешняя финишная обработка) - такие инструменты мы продаем с красной отметкой "уценка" на фотографии ) по совсем заниженным ценам.

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На нашем сайте представлены очень доступные цены на поющие чаши, тибетские и непальские гонги и другие аксессуары. Уже долгое время мы сотрудничаем с мастерами Индии и Непала, а они в свою очередь идут нам на встречу, предлагая более выгодные условия и интересные предложения, что влияет на наше ценообразование. А с учетом скидок на нашу продукцию, наши цены становятся наиболее доступные и их можно сравнить с некоторым магазинам, которые находятся в самой Азии.

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В данном разделе сайта часто появляются также Индийские поющие чаши для массажных и медитативных практик. Они обладают превосходными звуковыми характеристиками и отлично показывают себя в медитативно-созерцательных практиках, а средние и большие чаши с ярко выраженной вибрационной волной отлично подходят для контактных и бесконтактных массажных практик. Так же в разделе периодически появляются поющие чаши Непальских Мастеров, которые помимо звуковых и вибрационных качеств обладают высокохудожественной гравировкой Божеств, Бодхисаттв, сакральных символов и других изображений, поражающих своим изяществом и красотой. Для практикующих в Традиции или обладающих соответствующими техниками и практиками эти инструменты смогут стать незаменимыми предметами Силы.

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Ваш магазин Звуки Тибета.

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