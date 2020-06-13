Поющие Чаши со скидкой - АКЦИИ
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В данном разделе сайта часто появляются также Индийские поющие чаши для массажных и медитативных практик. Они обладают превосходными звуковыми характеристиками и отлично показывают себя в медитативно-созерцательных практиках, а средние и большие чаши с ярко выраженной вибрационной волной отлично подходят для контактных и бесконтактных массажных практик. Так же в разделе периодически появляются поющие чаши Непальских Мастеров, которые помимо звуковых и вибрационных качеств обладают высокохудожественной гравировкой Божеств, Бодхисаттв, сакральных символов и других изображений, поражающих своим изяществом и красотой. Для практикующих в Традиции или обладающих соответствующими техниками и практиками эти инструменты смогут стать незаменимыми предметами Силы.
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Ваш магазин Звуки Тибета.
Кованые поющие чаши - Массажные
В данном разделе сайта представлены Индийские поющие чаши высокого качества. Вид поющих чаш из этой серии не имеет особых отличий – это классическая кованая поющая чаша с полированной внешней и внутренней поверхностью матового оттенка. Единственная и основная их отличительная черта из общего числа Индийских поющих чаш – это «рука Мастера» т.е. сам сплав и процесс изготовления.
Звуковые и вибрационные качества этих поющих чаш зависят от их диаметра.
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Небольшие поющие чаши маленьких диаметров дают высокие, гармоничные звуки, в то же время они почти лишены вибрационной волны, применимой в массажных практиках. Поющие чаши таких размеров в большей степени подойдут для медитативных практик, сеансов звукотерапии, где основное воздействие оказывается звуковым полем поющей чаши. Из поющих чаш такого размера хорошо собирать гармоничные (созвучные) комплекты. Также в редких случаях они могут использоваться локально как вспомогательные чаши при контактных практиках.
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Средние поющие чаши этой серии обладают более низкими частотами, звук более насыщен обертонами, и у чаш начинает более отчетливо проявляться вибрационная волна, ощутимая на физическом уровне. Эти поющие чаши подходят для любых практик с применением звукового поля, и также они применяются как вспомогательные поющие чаши для массажных практик (в качестве дополнительных к основной чаше)
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Большие поющие чаши - это массажные чаши. Это низкочастотные поющие чаши, которые используются в первую очередь для контактных и бесконтактных массажных практик, также эти чаши подходят для любых звуковых программ и созерцательных техник. У поющих чаш таких диаметров наиболее ярко проявлена вибрационная волна, ощутимая на физическом уровне и проникающая в тело при массажной практики до мозга костей в прямом смысле этого слова. При корректно проведенной процедуре все тело продолжает вибрировать даже после сеанса. Звуковая волна наиболее продолжительная, глубокая и низкочастотная, низкочастотные звуки ближе всего резонируют с вибрациями человеческого тела. Ощущения от воздействия этих поющих чаш не оставят равнодушным даже самого несведущего и скептически настроенного человека.
Любая поющая чаша станет отличным подарком и незаменимым вспомогательным инструментом для большого количества разных практик. Некоторые тонкости выбора поющей чаши описаны в этой статье.
Наборы поющих чаш и комплекты поющих чаш.
В этом разделе сайта представлен широкий ассортимент наборов поющих чаш и комплектов из них.
НАБОРЫ ПОЮЩИХ ЧАШ
Наборы поющих чаш собраны из 7 поющих чаш из одной или нескольких октав. Они образуют наиболее гармоничное звуковое поле, глубина и интенсивность которого зависит от размера поющих чаш, входящих в состав набора.
Вы можете выбрать из:
• Наборов, состоящих из маленьких поющих чаш, начиная с диаметров от 15-16 см с соответствием ноте До, с постепенным уменьшением каждой последующей поющей чаши нотного ряда до диаметров 10-11 см с соответствием ноте Си. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО для наиболее гармоничного звукового поля с повышением ноты.
• Наборов больших (универсальных) состоящих из поющих чаш, начиная с диаметров от 27-26 см с соответствием ноте, До с постепенным уменьшением каждой последующей поющей чаши нотного ряда до диаметров 16-17 см с соответствием ноте Си.
Обычно все эти наборы поющих чаш собираются в одной октаве.
Все наборы поющих чаш хоть и обладают примерно одинаковым диаметром поющих чаш (небольшой плюс-минус) - обладают кардинально разным конечным звуковым полем, с разными оттенками и гранями звукового поля. Наборы подходят для проведения массажных и медитативных практик по авторским методикам и в особенности по методике Непальских мастеров “звуковая ванна” иначе “чакротерапия” .
КОМПЛЕКТЫ ПОЮЩИХ ЧАШ
Комплекты поющих чаш мы собираем из 5-8 и более поющих чаш небольшого диаметра. Они служат готовым решением как вспомогательные инструменты для проведения медитативных практик и программ.
Комплекты собираются из средних и маленьких поющих чаш с целью формирования наиболее гармоничного звукового поля звучащих в совокупности всех поющих чаш комплекта, каждая последующая чаша продолжает звуковое поле предыдущей (чуть выше частота звучания).
В комплектах чаще всего представлены повторяющиеся ноты из разных октав.
Такие комплекты могут дополняться поющими чашами больших размеров (массажными), придающими звучанию новые грани и расширяющими возможности области применения.
Проведение медитативно-созерцательных практик (таких как Йога-нидра, шавасана либо просто медитативная практика) с применением звукового поля наборов или комплектов как вспомогательного инструмента сделает эти путешествия незабываемыми и увеличит их эффективность.
Само звуковое поле гармонично собранных наборов в считанные секунды погружает сознание слушателя в трансовое состояние, переводя внимание в глубину себя. А с использованием словесных кодов, алгоритмов ротации сознания (в шавасане и йога-нидре, визуализации, джапа медитации и т.д.) - многократно усиливает эффект.
Разные массажные практики с применением универсальных наборов поющих чаш возможны как в индивидуальном порядке, в качестве хобби, также они отлично дополнят арсенал профессиональных йога-тичеров, целителей, знахарей, массажистов и работников спа-центров.
Мы уверены, что даже самый искушённый практик сможет подобрать себе достойный набор поющих чаш для своих практик из нашего обширного ассортимента.
Поющие Чаши ПРЕМИУМ - Редкие Чаши
В этом разделе сайта представлен широкий ассортимент Премиальных поющих чаш из Непала, произведенных разными Мастерами.
Непал славится обилием мастерских, изготавливающих поющие чаши разного уровня и качества. Приехав в столицу Непала город Катманду, вы на каждом шагу встретите магазины, заполненные поющими чашами. В основном это будут поющие чаши без гравировок, сделанные из наиболее простого сплава (это самые дешевые экземпляры) и с простым карвингом (довольно примитивная гравировка, не требующая особых навыков для ее нанесения). А местные продавцы будут с уверенность убеждать вас, что это особые чаши из многосоставного сплава с добавлением золота, серебра и, конечно, изюминкой состава по их словам будет метеоритное железо :)
Проведя чуть больше времени в этом городе, вы найдете небольшие магазинчики известных мастеров, и в них встретите действительно интересные экземпляры поющих чаш, выкованные из многосоставного сплава. Методы нанесения гравировок символов и изображений на такие чаши могут быть разными, но их качество вас восхитит. Безупречная геометрия линий порой ничем не отличается от аналогичных изображений, нанесенных на холст, но ценовая политика у этих чаш будет уже другая, и цены будут сильно отличаться от среднестатистических. В большую сторону, разумеется.
Удалившись из столицы еще дальше, в менее крупные города и поселения, можно найти небольшие мастерские по изготовлению этих удивительных инструментов аналогичного качества, но с более адекватными и приятными ценами, так как это будут уже нетуристические места, и ценообразование там будет уже совсем другим без потери качества продукции. В одной из наших статей мы писали, как можно определить качество поющие чаши.
Из Непала мы привозим в основном поющие чаши с гравировкой, из разных мастерских. Основная часть наносимых на чаши изображений - это 8 благоприятных символов Буддизма, Божества и Бодхисаттвы, и мантра Ом Мани Падме Хум – мантра является жемчужиной Буддизма.
ДИАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОЮЩИХ ЧАШ ЧАШ.
В этом разделе нашего сайта размещены «рабочие» поющие чаши от 24 см до 28 см для контактных и бесконтактных массажных практик, и чаши среднего диаметра от 18 до 23 см для массажных и медитативных практик. Звуковое поле поющей чаши даже небольшое диаметра глубокое, продолжительное и многогранное. С увеличением диаметра поющей чаши ее частотные характеристики понижаются и усиливается вибрационная волна, исходящая от стенок при звукоизвлечении.
Выбирая поющую чашу исключительно для медитативных практик (с использованием только звука), обратите свое внимание в разделе на чаши среднего диаметра. В описании у каждого инструмента вы найдете качественный видеообзор, который создаст вам целостную картинку звукового поля инструмента.
Подбирая тибетскую чашу для массажных практик, где необходимо не только звуковое поле, а также и специфическая вибрационная волна, рекомендуем обратить особое внимание на поющие чаши большего диаметра. Звуковое поле их наиболее многогранно с ярко проявленной, специфической вибрационной волной, ощутимой на физическом уровне.
Мы много лет на постоянной основе работаем с несколькими мастерскими, которые предоставляют нам стабильно высокое качество продукции по адекватной стоимости. Благодаря чему мы в свою очередь можем предложить вам высококачественный товар по разумной цене. Так же в своих путешествиях в Азию мы находимся в постоянном поиске новых мастеров, расширяем свой ассортимент продукции достойными экземплярами.
Желаем вам легкого выбора и приятной практики с нашими чашами.